أمانة المرأة بـ مستقبل وطن بالفيوم تواصل فعاليات مبادرة أنت عظيمة

واصلت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، فعاليات مبادرة "أنتِ عظيمة" والتي أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، سعيا لتحسين أوضاع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة.





أقيمت فعاليات المبادرة "أنت عظيمة بعزبة ابو عويس بقرية أبو جندير مركز اطسا وسط حشد كبير من، السيدات والفتيات تحت إشراف المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالفيوم.





وأشارت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، أمينة المرأة بالمحافظة، إلى أن المبادرة تتضمن ثلاثة أهداف يلخصها عنوان المبادرة فى "أنت عظيمة بتعليمك وبتنظيمك وبعملك"، مؤكدة أن الهدف الأول من المبادرة وهو التعليم والعمل على محو أمية المرأة بالمحافظة، والهدف الثاني وهو تنظيم الأسرة بالتوعية من خلال الندوات والحملات العديدة التى تنفذها أمانة المرأة التي تحث المرأة علي تنظيم أسرتها، والعمل على مواجهة الزيادة السكانية والحد منها، وتحذير السيدات وتوعيتهن بخطرها على الاقتصاد ومستقبل الدولة.





وأضافت "عبد العظيم"، أن الهدف الثالث من المبادرة وهو المتعلق بعمل المرأة، فقد بدأت الأمانة العمل على تنفيذ هذا الهدف من خلال خطة موضوعة لمساعدة سيدات المحافظة وبخاصة الأسر محدودة الدخل فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تحقق دخلا لأسرهن، وتساهم فى رفع مستوى معيشتهن، لافتة إلى وجود تعاون بين الأمانة والجمعيات الأهلية بالمحافظة لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تعاون بين أمانة المرأة وهيئة محو الأمية من أجل المساهمة فى محو أمية الفتيات والسيدات بمختلف القرى والمراكز، وبخاصة المناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات.



