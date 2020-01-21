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فن

محمد محمود عبد العزيز يستعيد أيام طفولته مع والده.. شاهد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:36 ص
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز
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مصطفى كرم
شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز صوره له من طفولته مع والده الفنان محمود عبد العزيز عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر النجم الراحل محمود عبد العزيز يحمل على يديه، نجله، محمد، وهو صغير، وهو ما لقي إعجاب عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات بين "طول عمرك قمر" و"الفنان الجميل" و "جميله قوي الله يرحمه ويغفر له" و "الصوره جميله".

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون.
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