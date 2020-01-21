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رياضة

صراع إنجليزي إسباني على التعاقد مع هداف أوروجواي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:25 ص
إدينسون كافاني
إدينسون كافاني
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ريهام بكير

يسعى المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، إلى جلب مزيد من الخبرات لفريقه، عقب رفع حظر الانتقالات الذي كان مفروضا بسبب ارتكاب مخالفات في التعاقدات.

ويسعى لامبارد إلى التعاقد مع هداف منتخب أوروجواي ومهاجم باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني ، في الوقت الذي يضع دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني عينه على اللاعب.

ويريد كافاني (32 عاما) مغادرة سان جيرمان، بعد قضاء 6 سنوات ونصف السنة في فرنسا، لخوض منافسة جديدة في مكان اخر وتحد جديد.

وبإمكان لامبارد أن يعزز فريقه، هذا الشهر، إذا رغب بذلك، فيما يسعى فريقه إلى تعزيز مكانته في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الممتاز من أجل التأهل للموسم المقبل بدوري أبطال أوروبا.

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