صراع إنجليزي إسباني على التعاقد مع هداف أوروجواي

يسعى المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، إلى جلب مزيد من الخبرات لفريقه، عقب رفع حظر الانتقالات الذي كان مفروضا بسبب ارتكاب مخالفات في التعاقدات.

ويسعى لامبارد إلى التعاقد مع هداف منتخب أوروجواي ومهاجم باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني ، في الوقت الذي يضع دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني عينه على اللاعب.

ويريد كافاني (32 عاما) مغادرة سان جيرمان، بعد قضاء 6 سنوات ونصف السنة في فرنسا، لخوض منافسة جديدة في مكان اخر وتحد جديد.