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محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:50 ص
لحوم غير صالحة للإستخدام
لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي بالإسكندرية
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أ ش أ
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين ومحاربة الغش التجاري.
وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين ضبط لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي ، ومصادرة ١٢٠ كيلو جراما من اللحوم ، و٩٠ كيلو جراما من الكبدة ، و٧٠ كيلو جراما من السجق ، و٢٠ كيلو جراما من البسطرمة ، و٢٠ كيلو جراما من السمن البلدي.
وأشارت المديرية ، في بيان صادر مساء اليوم ، الى أن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي نتيجة لتحللها وبها تغير بالخواص والقوام ، وتم التحفظ عليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات وعرضها على النيابة العامة.
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