تموين الإسكندرية: ضبط لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين ومحاربة الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين ضبط لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي ، ومصادرة ١٢٠ كيلو جراما من اللحوم ، و٩٠ كيلو جراما من الكبدة ، و٧٠ كيلو جراما من السجق ، و٢٠ كيلو جراما من البسطرمة ، و٢٠ كيلو جراما من السمن البلدي.

وأشارت المديرية ، في بيان صادر مساء اليوم ، الى أن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي نتيجة لتحللها وبها تغير بالخواص والقوام ، وتم التحفظ عليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات وعرضها على النيابة العامة.