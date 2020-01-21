صحيفة بريطانية: هجوم الحوثي الأخير على معسكر للجيش اليمني الأكثر دموية

وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الهجوم الدامي الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مسجد داخل معسكري تابع للجيش اليمني، بالأكثر دموية ووحشية.





وقالت الصحيفة البريطانية إن القصف الحوثي لمسجد داخل معسكر للتدريب تابع للجيش اليمني في محافظة مأرب، أسفر عن مقتل 116 شخصا، في اعنف هجوم من الميليشيات الحوثية على القوات اليمنية.





وأعلن مسئول يمني ارتفاع أعداد ضحايا القصف الحوثي إلى 116 وإصابة 60 آخرين، ما توقع بارتفاع الأعداد.





ونقلت الصحيفة التصريحات التي أكدت أن مثل هذه الهجمات هي تعدي واضح وصريح على الأماكن المقدسة، التي لم تعد تحترمها ميليشيات الحوثي.





وقالت الخارجية السعودية إن مثل هذه الجرائم الإرهابية البشعة تقوض عمدا الطريق إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.