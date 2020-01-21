هرم هوارة في الفيوم.. 11 عاما من المعاناة بسبب المياه الجوفية.. صور

كشفت مصادر في الآثار عن تدهور في حالة هرم هوارة بالفيوم، والذي يعاني منذ سنوات من المياه الجوفية من الداخل.





وهو ما كشفته لنا مصادرنا من معلومات دعمته بصور حديثة للوضع الحالي للهرم، ولم تختلف عن صور لكاميرا موقع صدى البلد، توثق الهرم عام 2009.





وعلى مدار 11 عاما الفارق الزمني بين الصور، ظل الهرم يعاني من المياه الجوفية، والتي ملأته حتى مدخله، والذي أحاطت به الرمال وكادت أن تسده.





وقالت المصادر إن المياه الجوفية أدت إلي ارتفاع كبير في نسبة الأملاح داخل ممرات الهرم، والتي تسبب أضرارا كثيرة له.





وأكدت المصادر أن الآثار عاجزة منذ سنوات عن دخول الهرم والوصول إلى غرفة الدفن بسبب المياه الجوفية التي تغمر الهرم.





وأوضحت المصادر أن ارتفاع المياه الجوفية، بسبب الأراضي الزراعية التي تحيط به، والتي يتم ريها بأسلوب الغمر، كذلك الترعة التي تمر بجانب الهرم على بعد مسافة قليلة.





وأشارت المصادر إلى أن حل أزمة الهرم يتمثل في مشروع خفض منسوب المياه الجوفية، كذلك تحويل مسار الترعة ليبعد عن الهرم، وهي الفكرة التي تم طرحها منذ سنوات ولم يتم تنفيذها حتي الآن.



