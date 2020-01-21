إيفاد قافلة مساعدات إنسانية جزائرية إلى الشعب الليبي

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إرسال قافلة مساعدات إنسانية تتضمن 100 طن من مواد غذائية وأدوية وأغطية إلى الشعب الليبي.





وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أنه "في إطار تقاليد التضامن والتآزر مع الشعب الليبي الشقيق، قرر الرئيس عبد المجيد تبون إيفاد قافلة مساعدات إنسانية تتضمن مئة طن من مواد غذائية وأدوية وأغطية وغيرها للتخفيف من وطأة الأزمة التي يعيشها هذا الشعب الشقيق".





وأضاف البيان أن هذه المساعدات الإنسانية لسكان منطقة غدامس وما جاورها، تأتي كعربون محبة وأخوة بعد تلك التي سبق للجزائر تقديمها والتي كانت آخرها يوم 4 يناير الجاري"، موضحا أنها تعبير عن التزام الدولة الجزائرية وتضامنها مع الشعب الليبي حتى يتجاوز الأزمة التي يمر بها بقراره وتوافق كل مكوناته بعيدا عن أي تدخل أجنبي.





وأشار البيان إلى أن الهلال الأحمر الجزائري كان قد أبرم مؤخرا اتفاقا ثنائيا مع نظيره الليبي يهدف إلى تعزيز الشراكة في المجال الإنساني وتبادل الخبرات وتنسيق البرامج.