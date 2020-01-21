أخبار الرياضة ليلا..جميع معلومات قرعة المونديال ..رسالة تحذيرية لصالح جمعة ..إعارة 5 لاعبين من الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





تقام في السابعة مساء اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.





وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة تحذيرية إلى لاعب النادي الأهلي صالح جمعة عقب تصريحات رينيه فايلر بالاستغناء عن اللاعب في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء المقاولون العرب والنادي الأهلي .





أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك تفاوض مع وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته عقب اندلاع أزمات مع مسؤولي القلعة الحمراء .





سرد محمد عباس أحد نجوم فتره الثمانينات بالنادى الأهلى، تفاصيل انضمامه للأحمر، وأول مباراة له مع الفريق الأول.





كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس موافقة مجلس الإدارة، على إعارة بعض اللاعبين من قطاع الناشئين، لأندية أخرى، مثل "حسين فيصل وهاني رشدي لفريق طنطا، ويوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان".





ويسعى لامبارد إلى التعاقد مع هداف منتخب أوروجواي ومهاجم باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني ، في الوقت الذي يضع دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني عينه على اللاعب.



