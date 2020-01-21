ضاحي خلفان: ترامب أفضل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو الأفضل في تاريخ الولايات المتحدة، منتقدا محاولات عزله.





وكتب ضاحي خلفان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اذا عزل الرئيس الامريكي ترامب فسيكون قد عزل أفضل رئيس امريكي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية".





وكان فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا مجلس الشيوخ إلى تبرئته فورا، وأكد محامو ترامب أن محاكمة الرئيس الأمريكي تشكل انحرافا خطيرا للدستور.





وقدم فريق الرئيس الأمريكي ردا مطولا على اتهامه بالإساءة لإدارته وعرقلة الكونجرس، منتقدين محاولة إبعاده من منصبه معتبرين أن تلك المحاكمة "تمثيلية"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.





ويعد الملخص القانوني الذي قدمه الفريق بمثابة معاينة للقضية التي سيقدمها محامو ترامب في قاعة مجلس الشيوخ عندما تبدأ محاكمة الإقالة هذا الأسبوع.





وتضمنت الورقة هجوما على الديمقراطيين، مقدمين ما قالوا إنها أسباب تفسد التحقيق مع ترامب.



