AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضاحي خلفان: ترامب أفضل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو الأفضل في تاريخ الولايات المتحدة، منتقدا محاولات عزله. 

وكتب ضاحي خلفان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اذا عزل الرئيس الامريكي ترامب فسيكون قد عزل أفضل رئيس امريكي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية". 

وكان فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا مجلس الشيوخ إلى تبرئته فورا، وأكد محامو ترامب أن محاكمة الرئيس الأمريكي تشكل انحرافا خطيرا للدستور.

وقدم فريق الرئيس الأمريكي ردا مطولا على اتهامه بالإساءة لإدارته وعرقلة الكونجرس، منتقدين محاولة إبعاده من منصبه معتبرين أن تلك المحاكمة "تمثيلية"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويعد الملخص القانوني الذي قدمه الفريق بمثابة معاينة للقضية التي سيقدمها محامو ترامب في قاعة مجلس الشيوخ عندما تبدأ محاكمة الإقالة هذا الأسبوع.

وتضمنت الورقة هجوما على الديمقراطيين، مقدمين ما قالوا إنها أسباب تفسد التحقيق مع ترامب.

وطلب من المحامين تقديم ملف شامل عن قضية ترامب قبل المحاكمة في مجلس الشيوخ والتي من المقرر أن تبدأ فعليا يوم الثلاثاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ النظر في إجراءات عزل ترامب

من جونسون لترامب.. 4 محاولات لعزل الرئيس الأمريكي في التاريخ.. تعرف عليها

إجراءات عزل ترامب.. الرئيس الأمريكي: انتحار سياسي.. البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يحسم الأمر

كش ملك.. خطوة واحدة كبرى تفصل ترامب عن مغادرة مقعده في البيت الأبيض

بعد التصويت التاريخي.. هل ينجح مجلس الشيوخ في منع عزل ترامب ؟

سيناتور أمريكي يتوقع بدء جلسة محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

الملعقة السحرية قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان وحرق سعرات

رشا مهدي تحتفى بهدف محمد صلاح: متقلعش الفانلة في الساقعة يا قلب مصر

عرض لفترة محدودة.. اشترى Apple iPhone 11 بـ 9800 جنيه فقط

عقب الأوروبية والأمريكية.. دولة جديدة ترسل قواتها إلى مضيق هرمز

القضاء الفرنسي يعلن تطورات جديدة في قضية استضافة قطر لكأس العالم 2022

ضباط ذوي رتب عالية يتعرضون لموقف محرج أمام رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار

لوك النهاردة.. الـ puffer jacket لإطلالة جذابة في شتاء 2020

في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد