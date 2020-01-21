الحضور العربي ينهي أحلام أردوغان.. والإخوان تحاول ضرب الاقتصاد السوداني.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء، على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المحلي الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، تنفيذًا لأهداف الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، لتكون دبي نموذجًا للعمل الحكومي المتفرد والذي يضمن الاستثمار في الكوادر البشرية وتحويلها إلى طاقات ذات إنتاجية مبتكرة تدعم الأهداف المنشودة لحكومة دبي.





ومن بريطانيا، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة البريطانية الأفريقية التي انطلقت في لندن، أمس، تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي المساند لجهود الدول الأفريقية في تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقارة على مختلف الأصعدة.





وأعرب الرئيس السيسي، في كلمته بالقمة بكونه رئيسا للاتحاد الأفريقي، عن التقدير للمملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية التي تم التوافق عليها أفريقيًا في أجندة التنمية 2063، وكذا الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادًا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.





ومن ليبيا، أعلنت الغرفة الأمنية بمدينة صبراتة الليبية (غربي طرابلس) عن القبض على خمسة سوريين من المرتزقة المستجلبين للقتال ضد الجيش الليبي كانوا في طريقهم إلى الهجرة السرية نحو سواحل إيطاليا.





وقالت الغرفة التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، إن المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم سجلوا أسماءهم ضمن المرتزقة الذين تتولى تركيا نقلهم إلى ليبيا، بهدف التسلل إلى أوروبا.





ومن تونس، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة.





وفي السودان، بعد فشله في خلق الفوضى في السودان وإثارة الفتن داخل القوات النظامية، وتسيير المواكب، اتجه التنظيم الإخواني في السودان نحو السعي لخنق حكومة الفترة الانتقالية، اقتصاديًا، عبر المضاربة في العملات الأجنبية، ما أدى إلى تدحرج العملة الوطنية مقابل الدولار، حيث سجل الجنيه أدنى مستوى له في السوق الموازي بواقع 100 جنيه مقابل الدولار الواحد.





ودوليا، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح النظام السياسي.





ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها، نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة. وتشمل الإصلاحات منح البرلمان سلطة تسمية رئيس الوزراء، وتحد ولاية الرئيس بفترتين بالمجمل بدلًا من فترتين متتاليتين.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، وسع المتظاهرون العراقيون في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، احتجاجاتهم ضد السلطة الحاكمة في البلد بسبب مماطلتها في تنفيذ مطالب المتظاهرين التي خرجوا من أجلها منذ الأول من أكتوبر الماضي والتي تمثلت بتعديل الدستور ومحاسبة الفاسدين، وإجراء انتخابات مبكرة، ومن ثم تطورت إلى محاسبة ومحاكمة قتلة المتظاهرين، وحل البرلمان، واندلعت مصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن قتل خلالها أربعة متظاهرين في بغداد، وكربلاء، علاوة على عشرات الجرحى، فيما قتل شرطيان بعملية دهس في البصرة.





وحول ليبيا، شكل الوجود العربي في مؤتمر برلين صمام أمان للحفاظ على عروبة الأزمة الليبية، وسد الطرق أمام تركيا، في استغلال النزاع لاستعادة أوهامها في العودة العثمانية البائدة إلى المنطقة، وهو ما يعد ضربة إقليمية ودولية كبرى لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يحمل أحلام الماضي ويسعى إلى فرضها على المنطقة، فهو الذي قال، عقب فشل مؤتمر موسكو، إن ليبيا كانت إمارة عثمانية، وإن تركيا لها حق تاريخي فيها.





واستطاع العرب أن يشاركوا بقوة، وأن يفرضوا رؤيتهم على المؤتمر، من خلال التحرك الفعال والتواصل مع كل الدول المشاركة، عدا تركيا، التي بدت منبوذة منعزلة، حيث اكتفى أردوغان بالاجتماع مع فايز السراج، الذي لم يحضر أعمال المؤتمر، وبذلك منعت مصر والإمارات والجزائر، مخطط أردوغان لتحويل ليبيا، إلى مستنقع سوري جديد، كما هدد وأرغى وأزبد، قبل انعقاد المؤتمر.





فيما عبرت الجزائر عن استعدادها لاحتضان «حوار» بين الأطراف الليبية لايجاد حل للأزمة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبد المجيد تبون خلال قمة برلين.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت الحكومة البريطانية تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قريبًا يشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، في خطوة وعدت بها في أعقاب مقتل شخصين على جسر لندن في نهاية نوفمبر، طعنًا أفرج عنه قبل انتهاء فترة محكوميته.





ومن فرنسا، اعتقلت قوات الأمن الفرنسية، سبعة رجال يعتقد أنهم كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي في فرنسا.