AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تتلقى ضربة موجعة قبل مؤتمر الهولوكوست

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:28 ص
الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية تتلقي ضربة موجعة قبل مؤتمر الهولوكوست
Advertisements
سمر صالح

تلقت الشرطة الإسرائيلي ضربة موجعة، تمثلت بترك اثنين من قادتها لمناصبهما القيادية، قبل ساعات على انطلاق مؤتمر "الهولوكوست" في القدس.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ترك اثنان من قادة الشرطة الإسرائيلية مناصبهما القيادية في غضون يومين، في ظل تقديرات باستقالات أخرى في أوقات لاحقه.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الشرطة الإسرائيلية تلقت أمس ضربة قوية، عندما أعلن قائد قسم التحقيقات والاستخبارات "جاري سوسو" عن تركه لمنصبه، ملتحقًا بزميلة "ابي ادري"، قائد شرطة المرور، الذي ترك منصبه هو الآخر مطلع الأسبوع الجاري.

ونوهت "يديعوت" إلى أن الشرطة الإسرائيلية تدار منذ تقريبًا ما يزيد على العام بدون قائد دائم لها.

وأفادت الصحيفة بأن التقديرات في الشرطة تتوقع ترك مزيد من قادة هذا الجهاز مناصبهم، وذلك قبل تحديد قائد عام جديد للشرطة.

يشار إلى أن استقالة قيادات جهاز الشرطة الإسرائيلية، شكلت ضربة قوية لقوى الأمن الإسرائيلي في ظل حالة الاستنفار خلال اليومين القادمين، لتأمين فعاليات إحياء مؤتمر "الهولوكوست"، بحضور قرابة 50 زعيمًا ورئيس دولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

450 صاروخا على تل أبيب.. حرب قادمة بين إسرائيل وغزة وهذه تفاصيلها

حزب الله سيحارب إسرائيل بهذه الأسلحة الخطيرة| تعرف عليها

جيش إسرائيل يعلن وقف نشاطاته الدورية في شهري مايو ويونيو| اعرف السبب

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى دولة عربية| تفاصيل

مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 216 آخرين| اعرف السبب

ضابط إسرائيلي كبير يغتصب فتاة في موقع عسكري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار

مصرع 5 وإصابة 15 فى تصادم بين 3 سيارات بسوهاج

حدث ليلا.. السيسي يشارك في حفل الاستقبال الرسمي بقصر بكنجهام.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مستجدات تقلب بها الطاولة.. وابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار من جديد

قرعة المونديال ..السيناريو المرعب لـ حسام البدري في التصفيات

يفتحان أمامك كل الأبواب المغلقة في الدنيا.. الإفتاء: احرص على أمرين

الشرطة الإسرائيلية تتلقى ضربة موجعة قبل مؤتمر الهولوكوست

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربانزل الهند.. قصة صاحبة أطول شعر في العالم تدخل موسوعة جينيس.. صور

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات