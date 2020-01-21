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رياضة

وصول فريق مازيمبي القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك فى أبطال إفريقيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:11 ص
الزمالك ضد مازيمبي
الزمالك ضد مازيمبي
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أ ش أ
وصلت بعثة فريق نادي مازيمبي الكونغولي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي تقام على ملعب السلام مساء يوم الجمعة القادم.

وتضم البعثة 40 فردا برئاسة كامامبا أدو عضو الاتحاد الكونغولي، وكان في استقبالها عدد من أعضاء العلاقات العامة بنادي الزمالك.

واحتل مازيمبي قمة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط يليه الزمالك برصيد 7 نقاط.. ويقود المباراة طاقم تحكيم سنغالى برئاسة ماجيتى نداى، الذي يصل إلى القاهرة غدا الأربعاء. 
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