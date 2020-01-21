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حوادث

وفاة طالب تناول قرصا ساما بالخطأ فى سوهاج

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:24 ص
جثة
جثة
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خالد رياض

استقبل مستشفى خاص بسوهاج، طالبا جثة هامدة إثر تناوله قرصا لحفظ الغلال عن طريق الخطأ لمروره بأزمة نفسية.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من مستشفى راشد التخصصي بوصول "أسامة. ص"، 18 عاما، طالب، ويقيم شارع ترعة باجا دائرة قسم ثان سوهاج "جثة هامدة".

وبسؤال شقيقه "محمد. ص"، 28 عاما، مهندس، مقيم بذات الناحية، قرر تناول شقيقه قرص حفظ غلال عن طريق الخطأ، مما نتج عنه وفاته، وأضاف أنه يعاني من مرض نفسي ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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