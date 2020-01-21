AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اختطاف 5 إندونيسيين على أيدي مسلحي جماعة أبو سياف جنوب الفلبين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:42 ص
اختطاف
اختطاف
Advertisements
أ ش أ
 أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء، أن خمسة من مواطنيها قد اختطفوا على أيدي مسلحي جماعة "أبو سياف" في جنوب الفلبين.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن وزارة الخارجية الإندونيسية قولها "إن المواطنين الخمسة المحتجزين كرهائن كانوا من بين 8 إندونيسيين على متن قارب صيد ماليزي كان يقوم بالصيد في المياه الماليزية قبل أن يتم مشاهدته وهو يدخل المياه الفلبينية يوم 16 يناير الجاري".

وأضافت الوزارة - في بيان لها - أن القارب شوهد وهو يدخل المياه الماليزية في نفس اليوم على متنه ثلاثة أشخاص فقط، مشيرة إلى أن هؤلاء الثلاثة أبلغوا السلطات بأن مسلحين من جماعة "أبو سياف" احتجزوا الخمسة الآخرين بمن فيهم القبطان لديهم.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الإندونيسية تأسف بشدة لتكرار اختطاف مواطنيها، مضيفة أن جاكرتا تعمل عن كثب مع الحكومة الفلبينية لتنسيق عملية إنقاذ الرهائن.

وكانت هذه أحدث حلقة من سلسلة عمليات الاختطاف التي قام بها مسلحو جماعة "أبو سياف" وجاءت بعد يوم من إنقاذ القوات الفلبينية لمحمد فرحان وهو إندونيسي احتجز في الأدغال الجنوبية لمقاطعة "سولو" لمدة أربعة أشهر تقريبا وكان آخر إندونيسي معروف تحتجزه جماعة "أبو سياف" كرهينة.

وأظهرت بيانات حكومية أن حوالي 39 إندونيسيا قد اختطفوا واحتجزوا كرهائن على أيدي مسلحي جماعة "أبو سياف" بين عامي 2016 و 2019 .. ومن إجمالي هذا العدد توفى أحد الرهائن بينما تم إطلاق سراح الآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة الماليزية تعلن اختطاف 5 صيادين إندونيسيين على يد جماعة مجهولة

ترشيحاتنا

قرعة المونديال ..السيناريو المرعب لـ حسام البدري في التصفيات

هل تجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة .. مستشار المفتي يوضح.. فيديو

رضا سيكا: من اختار البدري لتدريب المنتخب لا يحب مصر.. فيديو

الملعقة السحرية قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان وحرق سعرات

الخطيب خصص لي معاشا .. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس انضمامه للفريق وأسباب طرد جمال عبد الحميد

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

AdvertisementS

في ذكرى ميلاد نجيب الريحاني.. تعرف على عدد زيجاته واسمه الحقيقي

تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أحدث المستجدات

خسارة.. أحمد شوبير يعلق على استغناء الأهلي عن أزارو

قرعة المونديال ..السيناريو المرعب لـ حسام البدري في التصفيات

شروط حصول العاجز على معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

هل تجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة .. مستشار المفتي يوضح.. فيديو

أحسن لك شد الفيشة.. حماية المستهلك تحذر المواطنين من شواحن الأجهزة الكهربائية

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أخبار الرياضة ليلا..جميع معلومات قرعة المونديال ..رسالة تحذيرية لصالح جمعة ..إعارة 5 لاعبين من الزمالك

مواجهات قوية .. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 والقنوات الناقلة

الخطيب خصص لي معاشا .. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس انضمامه للفريق وأسباب طرد جمال عبد الحميد

بين الغرابة والأناقة.. في عيد ميلادها شاهد.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور