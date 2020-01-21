AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. كيف تختار الجيم والمدرب المناسبين لك

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:22 ص
الجيم المناسب
الجيم المناسب
Advertisements
آيات أحمد
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، نصائح عن كيفية اختيار المدرب الخاص في الجيم، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على أولويات الفرد الذي بدوره يحدد أولًا مكان الجيم الخاص به ودرجة قربه من المنزل، ولكن في حالة عدم توافر الإمكانيات والمعدات اللازمة فيه يجب التوجه لمكان آخر لتحقيق الهدف من التمرين.

وأكد حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية فرح سعيد اليوم، الثلاثاء، أن فترة المدرب الخاص للتمرين والمتابعة معه، وليست فقط لإعطاء الفرد مجموعة من التمارين لأن من السهل الحصول على مجموعة من التمارين من أي موقع إلكتروني أو الأصدقاء، ولكن في الأساس هو عمل خطة أو برنامج معين لتحقيق هدفه، وأنه يجب التأكد من خبرة المدرب ونجاحه وما حققه من قبل مع آخرين، لأن هذا سيجعل الثقة أكثر ويعد دافعا قويا للوصول لأحسن نتيجة.

وشرح حسام أبو هاشم مجموعة من التمارين المتعلقة بالكتف، سواء الكتف الأمامي أو الجانبي أو الخلفي، فكل زاوية من الكتف لها تمارين خاصة بها لتنشيط عضلات الكتف.

من جانبها، أكدت الإعلامية فرح سعيد، أنه من الضروري ممارسة الكثير من هذه الرياضات لزيادة النشاط والحيوية والحفاظ على مرونة العضلات والجسم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية بسيطة لكبار السن.. فيديو

تعرف على كيفية اختيار الجيم والمدرب المناسب.. فيديو

شاهد.. كيف تختار الجيم والمدرب المناسبين لك

خلال أسبوعين فقط.. تمارين لإنقاص الوزن من صباح البلد "فيديو"

لتقوية الكتف.. تمرينات صباحية سريعة قبل الذهاب للعمل.. فيديو

تمارين رياضية صباحية لعضلات الكتف والركبة.. فيديو

ترشيحاتنا

عقب الأوروبية والأمريكية.. دولة جديدة ترسل قواتها إلى مضيق هرمز

حكم النسيان الدائم في الصلاة .. هل يبطلها أم أنها صحيحة؟

يفتحان أمامك كل الأبواب المغلقة في الدنيا.. الإفتاء: احرص على أمرين

مواجهات قوية .. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 والقنوات الناقلة

الزواج صعب ينجح بالحب.. كندة علوش تحتفل بعيد زواجها الثالث

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور