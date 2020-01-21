البصل بـ 7.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 -1 - 2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 21 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
اقرأ ايضًا :
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-1-2020
اسعار العملات اليوم الثلاثاء
اسعار الذهب فى مصر اليوم
فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضراوات اليوم في مصر
الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 15 جنيهًا
السبانخ: 5 جنيهات
البصل: 7.5 جنيه
القلقاس : 6 جنيهات
القرنبيط : 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال : 7.5 جنيه
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
الفراولة : 12 جنيها
أسعار الخضراوات اليوم في مصر
الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 15 جنيهًا
السبانخ: 5 جنيهات
البصل: 7.5 جنيه
القلقاس : 6 جنيهات
القرنبيط : 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال : 7.5 جنيه
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
الفراولة : 12 جنيها