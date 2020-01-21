مصر تشارك بمعرض الفيتور الإسباني في دورته الأربعين

تشارك هيئة تنشيط السياحة في المعرض السياحي الدولي Fitur في دورته الأربعين غدا الأربعاء، والذى يعد ثالث أهم تجمع سياحي عالمي بعد بورصتي برلين ولندن وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالإسبانية.





ويرأس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وفدا يضم عددا من العارضين المصريين يمثلون شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران وستشارك الهيئة هذا العام بجناح مساحته 256م2.





ومن المقرر خلال المعرض السياحى الدولى Fitur عقد لقاءات مهنية لتوثيق أوجه التعاون بين المسئولين المصريين والإسبان فى المجالات المختلفة بشكل عام والسياحة بشكل خاص.





وسيتم عقد لقاءات إعلامية على هامش المعرض مع وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة للتأكيد على أهمية العمل على جذب السياحة من مختلف دول العالم والعمل على توجيه اهتمام السائح الإسباني نحو مختلف المنتجات السياحية المصرية بجانب منتج السياحة الثقافية الذى يجذب السائح الإسباني.