مرقس عادل: تحمست لمسلسل حواديت الشانزلزية لهذا السبب

قال المخرج مرقس عادل، إن المؤلف أيمن سليم عرض عليه فكرة مسلسل " حواديت الشانزليزيه" قبل الانتهاء من كتابة العمل.
وأضاف خلال ندوة "صدى البلد": "الموضوع بدأ منذ سنة أو أكثر عندما بدأ المخرج ايمن سليم كتابة المسلسل فوجدت به حماسا غير طبيعي فعرضت علي العمل وبدأت أتناقش معه ونقوم بالتغيير في بعض الأحداث وكان متفاهم بشكل كبير، ومن خلال قراءتي للسيناريو وجدته مكتوب بشكل عميق وجديد وهذا ظهر من خلال ردود الفعل ثم عرض العمل علي شركة الانتاج وتحمست وبدأنا في تنفيذ العمل".
وذكر أن أحدث أعمال المخرج مرقس عادل مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد.
ويظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذي ينتمي لعائلة الباشاوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه قتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير في البنسيون.
وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، في فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.