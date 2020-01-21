مرقس عادل: تحمست لمسلسل حواديت الشانزلزية لهذا السبب

قال المخرج مرقس عادل، إن المؤلف أيمن سليم عرض عليه فكرة مسلسل " حواديت الشانزليزيه" قبل الانتهاء من كتابة العمل.





وأضاف خلال ندوة "صدى البلد": "الموضوع بدأ منذ سنة أو أكثر عندما بدأ المخرج ايمن سليم كتابة المسلسل فوجدت به حماسا غير طبيعي فعرضت علي العمل وبدأت أتناقش معه ونقوم بالتغيير في بعض الأحداث وكان متفاهم بشكل كبير، ومن خلال قراءتي للسيناريو وجدته مكتوب بشكل عميق وجديد وهذا ظهر من خلال ردود الفعل ثم عرض العمل علي شركة الانتاج وتحمست وبدأنا في تنفيذ العمل".



