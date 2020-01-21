من الباب للباب.. خدمة جديدة من الأحوال المدنية لكبار السن..فيديو

قال الإعلامي محمد جاد، إن جهود جهاز الشرطة التى يقوم بها أصبحت مميزة جدًا خاصة قسم الاحوال المدنية والذى يستقبل يوميًا آلاف المواطنين من كافة ربوع مصر لاستخراج وثائق الثبوتية.

وأوضح الإعلامى محمد جاد ، خلال برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الاحوال المدنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه اصبح هناك تطور حيث يتم تقديم بعض الخدمات عن طريق رقم خدمة العملاء.

وتابع أنه يتم توصيل الخدمة الموجودة للمواطن من خلال البريد، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الحصول على العديد من الوثائق من خلال الانترنت، لتجنب المشقة والمجهود وإهدار الوقت للمواطنين.

وأضاف أنه يتم الحصول على الوثائق من خلال الدخول على موقع القطاع من شبكة الانترنت، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على القيد العائلى بعشرة لغات مختلفة، ومن ابرزها الإنجليزية والفرنسية.

وأشار إلى أن الاحوال المدنية أبرم بروتوكول مع هيئة البريد لاستخراج الاوراق الثبوتية لتقديم خدمة من الباب إلى الباب وهى خاصة لكبار السن.