طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية





وصرح على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه تم تجهيز ٥٤١ لجنة امتحانية فى ١٧ إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال الطلاب، مؤكدا أنه تم الانتهاء تماما من جميع التجهيزات الخاصة باللجان. استأنف طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية بالدقهلية والذين يبلغ عددهم ١٠٣ آلاف طالب اليوم، الثلاثاء، رابع امتحاناتهم وسط طقس معتدل عقب توقف سقوط الأمطار.وصرح على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه تم تجهيز ٥٤١ لجنة امتحانية فى ١٧ إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال الطلاب، مؤكدا أنه تم الانتهاء تماما من جميع التجهيزات الخاصة باللجان.









وشدد على رؤساء اللجان بضرورة توفير الراحة والهدوء النفسي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وعدم السماح باستخدام المحمول للملاحظين والطلاب أثناء الامتحان.



وكان قد تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية تعمل على مدار أيام الامتحانات لاستقبال أى شكاوى وحلها فورا.

