مساعد وزير الخارجية : القارة الإفريقية تحتاج إلى بنية أساسية فى بناء الدولة .. فيديو

وأضاف السفير ابراهيم الشيمى ، خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن بريطانيا تسعى لرفع قدرات أفريقيا وتجمع عددًا من القادة الأفارقة فى لندن لإثبات مساهمتها في رفع قدرات القارة الإفريقية والاستثمار فى صورة جديدة معينة ليس ليكون لها نصيب للفوز فقط، بل ولتعطى كل ما يمكن للدول الكبرى ، بالاضافة الى ان بريطانيا تساهم فى دعم مكافحة الارهاب لانه عدو التنمية .

واشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن أفريقيا لابد وهي تعالج مسائل الاستثمار أن توضح تسعى لحصد المكاسب ، مؤكدًا على كلمه الرئيس السيسى المكسب للجميع فهو مبدأ مهم جدا .





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن عام 2019 كان مجهود الرئيس ينصب على الدول الكبرى للاستفادة منها مثل الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا ، وليكون هنا فرصة كبيرة لبريطانيا لأنها تعلم الكثير عن الدول الافريقية .



