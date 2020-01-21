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مساعد وزير الخارجية : القارة الإفريقية تحتاج إلى بنية أساسية فى بناء الدولة .. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:09 ص
القمة البريطانية
القمة البريطانية الافريقية
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ريهام فيكتور
قال السفير ابراهيم الشيمى مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن بريطانيا لديها القدرة على ان تكون موجوده فى السوق الإفريقية بشكل واضح ، مشيرا إلى أن بريطانيا لم يفوتها اتصالات افريقيا مع اليابان وألمانيا وروسيا والتهديد من الدول الكبرى .

 وأضاف السفير ابراهيم الشيمى ، خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc  أن بريطانيا تسعى لرفع قدرات أفريقيا وتجمع عددًا من القادة الأفارقة فى لندن لإثبات مساهمتها في  رفع قدرات القارة الإفريقية والاستثمار فى صورة جديدة معينة ليس ليكون لها نصيب للفوز فقط، بل ولتعطى كل ما يمكن للدول الكبرى ، بالاضافة الى ان بريطانيا تساهم فى دعم مكافحة الارهاب لانه عدو التنمية .

واشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن أفريقيا لابد وهي تعالج مسائل الاستثمار أن توضح تسعى لحصد المكاسب ، مؤكدًا على كلمه الرئيس السيسى المكسب للجميع فهو مبدأ مهم جدا .

وتابع  مساعد وزير الخارجية الأسبق أن عام 2019 كان مجهود الرئيس ينصب على الدول الكبرى للاستفادة منها مثل الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا ، وليكون هنا فرصة كبيرة لبريطانيا لأنها تعلم الكثير عن الدول الافريقية .

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القارة الإفريقية تحتاج الى بنيه اساسيه فى بناء الدولة لأنها كلها غير ناضجة ، وبالتالى فإن البنية التحتية مهمة جدا ، مشيرا الى أنه لابد من الاتجاه إلى التصنيع لأنها تجعل هناك مواد خام تستغنى عن الاستيراد من الخارج وتوفر العملة الحرة.
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