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اقتصاد

بمشاركة وزيرة التعاون الدولي .. انطلاق فاعليات المنتدى الاقتصادى العالمي بدافوس

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:46 ص
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
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محمد يحيى
انطلقت فاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسٍرية، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويحتفل المنتدى هذا العام بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوي، ويتضمن برنامجه 7 محاور اساسية من بينها التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الان، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا والتطرق للمشكلة "عدم المساواة في الثروة".

ويتضمن برنامج الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة فى عدة جلسات عن الاستراتيجية المستقبلية فى الشرق الاوسط ومستقبل المساواة بين الجنسين والبنية التحتية التكنولوجية والتكامل الاقتصادى فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واجتماعات لتجمع قادة الاقتصاد فى العالم، كما تترأس بصفتها الرئيس المشارك اجتماع لمجلس ادارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنتدى، والذى يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة النمو الاحتوائى بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وأكدت الوزيرة، أنها ستلتقى بعدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء مصر فى التنمية على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى، لعرض أولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى اطار تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.

ويحرص المنتدى الاقتصادى العالمى، على مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، فى فاعلياته، منذ اختياره لها كإحدى القيادات الدولية الشابة للمنتدى عام 2014، ثم ضمن قائمة الخبراء الدوليين المتميزين معرفة وعلما بالمستجدات الاقتصادية العالمية عام 2017، كما شاركت خلال توليها وزيرة السياحة فى يناير الماضى فى منتدى دافوس، اعقبها مشاركتها فى منتدى الاقتصاد العالمى حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبحر الميت فى الاردن فى ابريل الماضى، ثم المشاركة فى قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة، سبتمبر الماضى في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعد فرصة لها لابراز التطورات السريعة التى يشهدها الاقتصاد المصرى امام قادة العالم ورؤساء الحكومات والمؤسسات الدولية ونخبة من المستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وذلك فى اطار جهود الحكومة لتحقيق الاجندة الوطنية واهداف التنمية المستدامة 2030.

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