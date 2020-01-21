فشل خطير بـ أكبر فرقة برية فى الجيش الإسرائيلي .. تفاصيل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية النقاب عن تقرير سري، يتحدث عن إخفاقات خطيرة في جهوزية أهم وأكبر فرقة برية بالجيش الإسرائيلي.





وذكرت الصحيفة العبرية، أن التقرير الذي تم إعداده صيف العام 2018، يكشف مدى عدم الاستعداد للحرب على الجبهة الشمالية، خصوصا بالفرقة 319 مدرعات، المعروفة بفرقة "التحطيم".

وقالت الصحيفة، إن التقرير يتحدث عن نقص كبير لدى الفرقة، في الاستعداد للحرب، وأنه ينقصها الموارد والمعدات الضرورية للمشاركة في أي حرب برية قادمة بالشمال.

ووفقا لصحيفة يديعوت، أكد التقرير أن 52% من المركبات (دبابات وشاحنات وإسعافات) بهذه الفرقة، غير مؤهلة لخوض حرب برية مفاجئة على الجبهة الشمالية.

وبحسب الصحيفة، أشار التقرير إلى أن لدى الفرقة نقصا بنسبة 20% في الأسلحة ووسائل الرؤية الليلية، اللازمة للحرب والقتال البري، وأن نسبة الجهوزية للقتال البري بهذه الفرقة هي 80% فقط.

وأضاف التقرير، أن غالبية دبابات الفرقة 319، وأجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بها، يتم استخدامها من قبل فرق وألوية أخرى للتدريبات بالشمال، وهي غير جاهزة للمشاركة الفورية بأي قتال بري.

ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن الجيش حاول معالجة الإخفاقات بعد صدور التقرير، وتم إصلاح جزء منها، مشيرا إلى أن النقص في الميزانيات يؤثر على ذلك".

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وقيادة الجيش الإسرائيلي، وخصوصا قيادة الجبهة الشمالية، عارضت نشر تفاصيل هذا التقرير، مشيرةً إلى أن الرقابة العسكرية سمحت بنشره.

وأوضح بحث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن ما نسبته 31% من الإسرائيليين يعتقدون أن الجبهة الشمالية هي التهديد الأكبر على إسرائيل.

وذكر البحث أيضا وفق ما جاء في القناة 13 العبرية أن 26% منهم يعتقدون أن البرنامج النووي الإيراني هو التهديد الأكبر.

وأكدت نتائج البحث أن 54% من الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن الجبهة الداخلية مستعدة للحرب.