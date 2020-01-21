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تعليم

شكوى من مراكز الدروس الخصوصية بالعريش

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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احمد صالح
بعث أولياء أمور الطلبة بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، استغاثة للواء الدكتور محمد شوشة المحافظ، للشكوى من سناتر الدروس الخصوصية ومدرسي المناهج.

مؤكدين بأنها أصبحت ظاهرة مجتمعية فاسدة ومشروعات تدر دخلا على موظفي الحكومة، ليعمل فيها المدرسين والكل مستفيد.

وقال سعيد محمد، إن هذه المشاريع تستنزف جيوب أولياء الأمور، ولها تأثير على الطلاب من الجانب التعليمي، لأن الطالب يضطر للحصول على دروس خصوصية من أجل النجاح فقط وليس التفوق.

مع العلم بأن النظام الحديث في الثانوية العاملة يتطلب تحريك ملكات البحث والابداع والتفكير واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

وقال عمرو لطفي إن المدرسين يطلبون كتبا خارجية، ومذكرات، ومذكرات أسئلة وإجابة، ومذكرات بوكليت، ومذكرات مراجعة، ومذكرات مراجعة نهائية.

وأكد أنه كولي أمر، تمرد على هذا النظام الفاسد، وادخل بناته نظام منزلي، وقام بتوفير جهاز لاب توب للتعلم من خلال بنك المعرفة وفيديوهات الوزارة.

وكانت بنته الوحيدة التي نجحت بالنظام المنزلي بمدرسة الثانوية بنات العام الماضي.. بلا أي دروس سوى مادة الرياضيات وبعيدا عن السناتر.

أما عطية، سائق تاكسي عمره تقريبا 55 سنة بالعريش، بكى وهو يشتكي من مصاريف السناتر التي تلتهم دخله ولكنه صابر من أجل أولاده.
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