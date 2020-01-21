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محافظات

لليوم الخامس.. طقس غير مستقر ببورسعيد وسط أجواء شديدة البرودة.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تستمر فى محافظة بورسعيد أجواء الطقس غير المستقر شديد البرودة الممتد في ربوع أحياء المحافظة لليوم الخامس على التوالي. 

وتشهد محافظة بورسعيد، منذ صباح اليوم الثلاثاء حالة من الطقس غير المستقر ، والمتمثل في الغيوم والتى يصاحبها تساقط زخات أمطار مع رياح متوسطة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

 وسجلت درجات الحرارة العظمى 15 درجة بينما سجلت الصغرى 12 درجة مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة 3% وانتشار للرياح بسرعة 27 كيلو متر شمالية غربية وانتشار السحب و الغيوم  بنسبة 45% علي مدار اليوم.

 و انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية كما واصلت موانئ بورسعيد تسجيل دخول وخروج السفن وعمليات الشحن والتفريغ بصورة طبيعية


و أصدر اللواء عادل الغضبان تعليمات مشددة إلى الأحياء والمديريات الخدمية برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدى 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة التي تشهدها المحافظة.



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