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أخبار البلد

شعراوي: تطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:18 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية
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ايمان البكش
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمقر الوزارة، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات الجارية علي أرض المحافظة فى مختلف القطاعات التي تهم المواطن. 

ونوه وزير التنمية المحلية إلي أهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء  بالخدمات المقدمة للمواطنين. 

كما استعرض الوزير شعراوي مع الدكتور ممدوح غراب آخر مستجدات جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضى الزراعية.

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وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة والتنسيق والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات وكذا التعامل بحزم مع الإشغالات التى تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين فى بعض مدن المحافظة .

كما تم خلال اللقاء استعراض مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية فى المدن والمراكز بالمحافظة ، كما شهد الاجتماع أيضًا استعراض مستجدات منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظة لتحسين مستوي النظافة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة. 

وشدد شعراوي على أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم جهود المحافظة لتحسين مستوي الخدمات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم . 

كما بحث وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية جهود تحسين موارد المحافظة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المشروعات المتعثرة وكذا بحث أي مشكلات تواجه المستثمرين بما يساعد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة .
شعراوي: تطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة
شعراوي: تطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة
شعراوي: تطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة
شعراوي: تطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة
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