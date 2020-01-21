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الملعقة السحرية لخفض ضغط الدم لمريض السكر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:01 ص
المعلقة السحرية لخفض
المعلقة السحرية لخفض ضغط الدم لمريض السكر
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة الضغط العالى، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحرص على تناول هذا المشروب يوميا للمساعدة في خفض الضغط.

ووفقًا لموقع "Very well health" فإن القرفة تساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وينصح الموقع بتناول مشروب القرفة ساخن أو إضافة رشة منها إلى أطباق الطعام المختلفة لمريض السكر.


وأوضح الدكتور حسن نادى استشارى الطب البديل فوائد القرفة :
- تساهم في حماية القلب من الإصابة بالعديد من الأمراض
- تحمى الجسم من الإصابة بالجفاف
- تعالج اضطرابات النوم
- تقلل التهابات اللثة
- تقي من الإصابة بهشاشة العظام
- تخفض ضغط الدم المرتفع
- تنظم مستوى السكر في الدم
- تساعد على حرق الدهون في الجسم
- تقضي على حصى الكلى.
- تقي من الإصابة بسرطان القولون والثدي.
- تعالج تشنجات العضلات
- تعالج البرد للأشخاص الذين يعانون من الشعور المستمر ببرود الأطراف
- تنظم الدورة الشهرية
- تقلل نسبة الكولسترول الضار في الجسم
- تعالج مشاكل الجهاز الهضمي
- تساهم في تدفئة الجسم
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