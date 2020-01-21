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رياضة

بيراميدز يسعى لتعميق جراح مقاصة ميدو بـ الدوري

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:05 ص
ميدو مدرب مصر المقاصة
ميدو مدرب مصر المقاصة
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محمد السعيد
يستضيف فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى فريق بيراميدز لاستعادة ذاكرة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري، بعد التعاد أمام الاتحاد في الجولة الماضية بهدف لكل فريق.

على الجانب الأخر يطمح فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو للخروج من دوامة النتائج الكارثية التي يقدمها الفريق، من بداية الموسم.

وفشل فريق مصر المقاصة في تحقيق أي انتصار في أخر 10 مباريات بمسابقة الدوري، منذ الفوز على المصري البورسعيدي، بهدف نظيف في شهر أكتوبر الماضي.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الـ 14 بـ 11 نقطة.
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