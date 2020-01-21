تحرك عاجل من محافظ الدقهلية نحو واقعة توريد أغذية لمستشفيات مغلقة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار العمل والجولات الميدانية المفاجئة على قرى ومراكز المحافظة للتعرف على المشكلات وحلها على أرض الواقع.





وشدد المحافظ أنه لا تستر على أي فساد داخل أي مؤسسة داخل المحافظة وسيتم الضرب بيد من حديد على الفاسدين وإحالتهم إلى جهات التحقيق قائلا "ليس لدينا ما نخفيه".





وعن واقعة توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة بالمحافظة أكد المحافظة أنه تم إحالة الواقعة برمتها إلى التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لكشف ملابسات الواقعة ومدى صحتها موضحا أنه فور صدور نتيجة التحقيق سيتم إعلانها للرأي العام.





وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولوا منشورات تنتقد فيها مديرية الصحة بالقليوبية لتعاقدها على توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة بقيمة 27 مليون جنيه، متهمين مديرية الصحة بالفساد الإداري.





من جانبه قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه يتم قبل عملية طرح وإسناد توريد الأغذية للصحة بالقليوبية إجراء حصر شامل لكافة الأماكن التي يتم التوريد إليها طبقا لمؤشرات الأداء ومعدلات التردد والقوة البشرية بالمكان على مستوى مستشفيات المحافظة والوحدات التي يوجد بها خدمات علاجية كالحضانات أو الكلى الصناعي أو وحدات الملاريا أو البلهارسيا.





وأضاف أنه يتم حصر مستشفيات التكامل الصحي التي من الممكن إضافة خدمات علاجية لها في العام المالي اللاحق وذلك نظرا لاستحداث خدمات علاجية في العام المالي الجديد كمستشفى سندبيس التكاملى يتم حصرها لأنه من المقرر عمل مجموعة حضانات بها العام المقبل، مشيرا إلى أنه في حالة عدم إدراجها ضمن بنود العقد وتم عمل مجموعة الحضانات بها في هذه الحالة يرفض المورد توريد الأغذية لها وبالتالي لابد من حصرها ضمن بنود العقد.





وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المتعهد يتم طرح عملية التوريد طبقا للقوانين المنظمة ولائحتها التنفيذية والقواعد واللوائح الإدارية المنظمة لهذا الشأن ويتم إجراء المناقصة بإسناد بالأمر المباشر حسب القانون ويتم محاسبة المتعهد أو المورد حسب ما تم توريده فعليا وحسب التغريدات والمطالبات الواردة من المستشفيات والوحدات كما أنه يتم إدراج مستشفيات التكامل بالمحافظة والتي يبلغ عددها 7 مستشفيات ضمن الحصر وذلك لإمكانية استحداث خدمات علاجية بها خلال الفترة المقبلة، وحتى يلتزم المتعهد بالتوريد إليها حال الاحتياج دون اعتراض.





وأشار إلى أن قيمة العقد الموقع بين مديرية الصحة بالقليوبية والشركة الموردة لتلك الوجبات غير ملزمة وبالتالي قد تزيد أو تنقص وفقًا لما تم توريده فعليا في المستشفيات، مشيرًا إلى أن العقد الحالي تم توقيعه بمبلغ 27 مليون جنيه بناءً ما تم توريده فعليا العام المالي الماضي، إلى جانب مؤشرات الأداء بالمستشفيات، وأيضا افتتاح أقسام جديدة ونقل خدمات أو افتتاح مستشفيات تكامل.