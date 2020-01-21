تكثيف حملات الرش والترصد الحشري بجميع مدن البحر الأحمر

اجتمع الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بمديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك بحضور وكيل المديرية.

ووجه الدكتور تامر مرعي بالمرور الدوري على جميع المنشآت الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتوفير المخزون الاستراتيجي للمستشفيات المركزية والوحدات الصحية، والاطمئنان على سلامة جميع الأجهزة وتوافر الأكسجين، بالإضافة إلى توافر الطعوم والأمصال وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته وتواجد أفراد الأطقم الطبية ملتزمين بالزي الرسمي.

كما تمت مناقشة مؤشرات الأداء بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وكيفية التعامل مع المرضى وحسن استقبال المرضى وذويهم.

فيما تم تكليف إدارة المتوطنة بتكثيف حملات الرش والترصد الحشري بجميع مدن المحافظة، فضلا عن تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي لجميع الأهالي والمرضى المترددين على منافذ تقديم الخدمة.

وشدد الدكتور تامر مرعي على تقديم أفضل خدمة لمواطني المحافظة والمترددين عليها.