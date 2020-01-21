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محافظات

أهالي بالقليوبية للمسئولين: حرام عليكم..مياه الصرف الصحى تغرق منازلنا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية 23 يوليو بالخانكة بسبب غرق مياه الصرف الصحى مسجد وعدد محدود من منازل القرية المجاورة وسط صمت من المسئولين.

وقال أحمد عربى من أهالى القرية إن مياه الصرف الصحى تسببت فى غرق مسجد التوحيد وعدد من منازل القرية مما أدى إلى انتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة بسبب تراكم المياه وارتفاعها داخل المسجد.

وأضاف عربى أن خط الصرف العمومى من بداية المرج الجديدة حتى المنشية مغلق تماما وعمال الصرف يأتون لانتشال المياه ولكنها تعود مرة أخرى مما أدى إلى انهيار البنية التحتية للمنازل وغرق مسجد القرية مؤكدين ان المشكلة مستمرة منذ عدة أيام ووصلت المياه فى المسجد إلى ارتفاع 80 سم ولا يوجد امكانيات ولا معدات لمواجهة هذه الأزمة.

من ناحية اخرى أكد أكد مصدر مسئول بمجلس مدينة الخانكة أنه جار إرسال سيارات لشفط المياه والتعامل مع الواقعة بعد تلقيهم بلاغا بوجود تسرب لمياه الصرف الصحى بقرية 23 يوليو وغرق مسجد القرية.

أهالي بالقليوبية للمسئولين: حرام عليكم..مياه الصرف الصحى تغرق منازلنا
أهالي بالقليوبية للمسئولين: حرام عليكم..مياه الصرف الصحى تغرق منازلنا
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