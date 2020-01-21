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فن

حسام حبيب يعلن تراجع شيرين عن اعتزال السوشيال ميديا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:51 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب و زوجها
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شيري نبيل
تتعرض النجمة شيرين عبد الوهاب دائما للهجوم بسبب تصريحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان أخرها عندما أعلنت في أكتوبر الماضي عن تنظيم حفل لدعم ضحايا حرائق لبنان، لتقرر بعدها اعتزال السوشيال ميديا وبالفعل نفذت شيرين كلامها وأغلقت جميع حساباتها الرسمية.

وكشف الفنان حسام حبيب، زوج شيرين، عن موعد عودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": "إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم إن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".

كانت شيرين قبل غلق حساباتها أوضحت سبب قرارها بالاعتزال حيث قالت: "أنا عارفة ‏ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكرهة نجاح الآخرين ومش ‏عاجبها حاجة، مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجة".‏

أضافت شيرين: "النهاردة أنا نزلت بوست للبنان، علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش ‏طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، فقررت أكون إيجابية وأعمل ‏حاجة أساعد بيها ولما شوفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت إن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، ده غير إنهم مرة ‏يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".‏

تابعت "فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علشان مأذيش ‏نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات، أرجو من محبيني ما يزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".
حسام حبيب يعلن تراجع شيرين عن اعتزال السوشيال ميديا
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