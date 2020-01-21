حسام حبيب يعلن تراجع شيرين عن اعتزال السوشيال ميديا

تتعرض النجمة شيرين عبد الوهاب دائما للهجوم بسبب تصريحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان أخرها عندما أعلنت في أكتوبر الماضي عن تنظيم حفل لدعم ضحايا حرائق لبنان، لتقرر بعدها اعتزال السوشيال ميديا وبالفعل نفذت شيرين كلامها وأغلقت جميع حساباتها الرسمية.





وكشف الفنان حسام حبيب، زوج شيرين، عن موعد عودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": "إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم إن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".



