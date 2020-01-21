إطلاق صفحة تفاعلية لجناح الأزهر بمعرض الكتاب 2020

أطلقت بوابة الأزهر الإلكترونية صفحة تفاعلية خاصة، لفعاليات جناح الأزهر الشريف، في معرض الكتاب للعام الحالي 2020، وذلك عبر الرابط التالي www.azhar.eg/bookfair2020





وتضم الصفحة عددًا من إصدرات الكتب، التي يقدمها جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب، بالإضافة إلى أجندة خاصة للفعاليات محددة بالتاريخ والموعد.





كما تقدم الصفحة لِهُواة ومحبي الخط العربي ورسم البورتريه فرصة للدخول في دورة خاصة؛ لتعلُّم هذه الفنون والمهارات، من خلال التقديم وملء البيانات داخل الصفحة.





وحرصًا من الأزهر على تشجيع كافة الفئات العمرية وتوجيههم نحو الإقبال على القراءة؛ تنظم الصفحة التفاعلية مسابقة إلكترونية للجمهور، ضمن فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تضم مسابقة للأسئلة وأخرى للصوتيات.





وتقدم الصفحة فيديو تفاعليًّا خاصًّا، يمثل دليلًا لزيارة جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب 2020؛ للتعرف على أركانه وأنشطته، بشكل مميز.



