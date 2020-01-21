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محافظات

44 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 44 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء فى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى للبؤر الساخنة والتى تشهد الكسر والطفح المتكرر.

جاء ذلك أثناء عرض اللواء أشرف عطية لمطالب المحافظة على رئيس الوزراء على هامش حضوره إحتفالية تسليم تعويضات أهالى النوبة.

وأكد محافظ أسوان أنه تم أيضًا عرض الرؤية المستقبلية لتطوير وتجميل مدينة أسوان والتى تشمل تطوير السوق السياحى القديم، وكورنيش النيل، وميدان المحطة، بالإضافة إلى خلق بانوراما جمالية برسم لوحات على البيوت، وكذا عرض مقترح تنفيذ قاعة مؤتمرات لاستضافة الأحداث والمنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الدولية والقارية وخاصة منتدى أسوان السنوى للسلام والتنمية المستدامين.

ولفت المحافظ إلى أنه من أبرز المطالب التى تم عرضها على رئيس الوزراء تطوير عدد من الطرق السريعة مثل الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، مع إدفو / مرسى علم لزيادة تدفقات الرحلات السياحية من مرسى علم لأسوان بزيارة اليوم الواحد ، وأيضًا إستكمال الطريق الدائري الصحراوي الشرقي العلاقى / الأعقاب.

وأضاف أشرف عطية أنه تم عرض بعض المطالب الأخرى المتعلقة بإطلاق يد المحافظة فى المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل للشباب الأسوانى، وأيضًا تقديم التسهيلات للمستثمرين باستكمال مشروع المراسي السياحية بالكورنيش الجديد، بجانب إنشاء ميناء نهرى لنقل بلوكات الجرانيت والرخام عبر مجرى نهر النيل بدلًا من تلف الطرق السريعة.
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