للعيش حياة أطول.. تجنب 5 عادات سلبية خطيرة

كشفت دراسة عملية حديثة أن هناك 5 عادات تؤثر سلبا على صحة الإنسان وتسبب الوفاة مبكرا وهي التدخين، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن، والإفراط في تعاطى الكحوليات واتباع نظام غذائي غير صحي.





وقامت الدراسة بتحليل تأثير هذه العوامل الخمس على فرص الحياة لفترة أطول دون الإصابة بأمراض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة، وفقًا لـ "أ ش أ".



