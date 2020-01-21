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منوعات

للعيش حياة أطول.. تجنب 5 عادات سلبية خطيرة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:53 ص
5 عادات سلبية خطيرة
5 عادات سلبية خطيرة
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عزة عاطف
كشفت دراسة عملية حديثة أن هناك 5 عادات تؤثر سلبا على صحة الإنسان وتسبب الوفاة مبكرا وهي التدخين، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن، والإفراط في تعاطى الكحوليات واتباع نظام غذائي غير صحي.

وقامت الدراسة بتحليل تأثير هذه العوامل الخمس على فرص الحياة لفترة أطول دون الإصابة بأمراض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة، وفقًا لـ "أ ش أ".

وقال الدكتور فرانك، وهو الذي يرأس قسم التغذية في كلية "تي أتش تشان" للصحة العامة في جامعة هارفارد: "وجدنا أن اتباع أسلوب حياة صحي يمكن بالتالي أن يزيد السنوات التي يعيشها المرء دون الإصابة بأمراض".
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