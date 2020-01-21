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مرأة

لا تلقي عليهم اللوم واكتشف لماذا الأطفال يكذبون

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:54 ص
لا تلقي عليهم اللوم
لا تلقي عليهم اللوم وأكتشف لماذا الاطفال يكذبون
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أسماء عبد الحفيظ
يعتقد معظم الآباء أن الأطفال يكذبون للحصول على شيء يريدونه، أو تجنب عواقب أو الخروج من شيء لا يريدون فعله. هذه دوافع شائعة، ولكن هناك أيضًا بعض الأسباب الأقل وضوحًا لعدم تمكن الأطفال من قول الحقيقة - أو على الأقل الحقيقة كاملة وفقا لما أوضح موقع child

لاختبار سلوك جديد

يقول الدكتور روس إن أحد أسباب كذبة الأطفال هو أنهم اكتشفوا هذه الفكرة الجديدة ويقومون بتجربتها ، تمامًا كما يفعلون مع معظم أنواع السلوكيات ، لمعرفة ما يحدث. "سوف يتساءلون ، ماذا يحدث إذا كذبت بشأن هذا الموقف؟" "ماذا تفعل بالنسبة لي؟ ما الذي يخرجني من؟ ماذا يحصل لي؟ "

لتعزيز احترام الذات والحصول على موافقة

قد يخبر الأطفال الذين يفتقرون إلى الثقة أكاذيبهم الفخمة بأن يجعلوا أنفسهم أكثر إثارة للإعجاب أو خاص أو موهوب لتضخيم تقديرهم لذاتهم وجعلهم يبدون في حالة جيدة في نظر الآخرين. يتذكر الدكتور روس علاجه لطلاب الصف الثامن الذين كانوا يبالغون بشدة بحوالي 80 في المائة من الوقت: "لقد كانوا نوعًا من التجارب المذهلة التي لم تكن ضمن حدود المعقول على الإطلاق." ذهبت إلى حفلة والجميع قد بدأ يهتف له عندما جاء في الباب.

للحصول على التركيز قبالة أنفسهم

يلاحظ الدكتور روس أن الأطفال المصابين بالقلق أو الاكتئاب قد يكذبون حول أعراضهم لإلقاء الضوء عليهم. أو ربما يقللون من مشاكلهم ، ويقولون شيئًا مثل "لا ، لا ، لقد كنت أنام جيدًا الليلة الماضية" لأنهم لا يريدون أن يقلقهم الناس.

التحدث قبل التفكير

تقول الدكتورة كارول برادي ، دكتوراه في علم النفس الإكلينيكي وكاتب عمود منتظم في مجلة ADDitude التي تعمل مع الكثير من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، إنها قد تكمن في الاندفاع. "من السمات المميزة لنوع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو التحدث قبل أن يفكروا" ، كما تقول ، "في كثير من الأحيان ستحصل على هذه القضية الكاذبة."

  أكاذيب بيضاء

فقط لجعل الأمور أكثر تعقيدًا ، في بعض المواقف ، قد يشجع الآباء الأطفال في الواقع على قول كذبة بيضاء لتفادي مشاعر شخص ما. في هذه الحالة ، تقع الكذبة البيضاء ومتى يتم استخدامها تحت مظلة المهارات الاجتماعية .

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