محافظ الشرقية: تقييم أداء رؤساء المراكز يتوقف على تواجدهم في الشارع

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية بشارع فاروق بمدينة الزقازيق لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات من الشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد "نفق عرابي" بمدينة الزقازيق من ناحية شارع فاروق وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والمقام بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه.
واطمأن المحافظ من مسئولي الشركة المنفذة عن معدلات الأداء ونسب التنفيذ في المشروع مشددًا على سرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني ودخوله الخدمة في الموعد المحدد ليساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها تبذل قصار جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج اليها المواطن مؤكدًا الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها طبقا للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.
كما قام محافظ الشرقية بتفقد شوارع ( النقراشي – مقابر المبرز- شارع فاروق) لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات منها وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين مشددًا على رئيس حي أول بعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش بضاعتهم في عرض الطرقات وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق لضمان عدم تعطيل الحركة المرورية.
كان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد استقبل شكاوى من المواطنين تفيد بافتراش الباعة الجائلين للطرقات والشوارع الجانبية وتحديدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع لعرض بضاعتهم مما يُحدث إزعاجًا للمواطنين وارتباك مروريًا يترتب عليه تكدس السيارات بتلك المنطقة، ليقوم المحافظ بنفسه فجر اليوم بجولة تفقدية بشوارع المنطقة ويصدر تعليمات مشددة لرئيس حى أول الزقازيق بعمل حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف.
وقال محافظ الشرقية إن معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال الفترة المقبلة تتوقف على مدى تواجدهم في الشارع ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وخلق محاور مرورية جديدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعادة الطابع الحضاري والجمال للمدن.