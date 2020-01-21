محافظ الشرقية: تقييم أداء رؤساء المراكز يتوقف على تواجدهم في الشارع

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ‏بجولة تفقدية بشارع فاروق بمدينة الزقازيق لمتابعة مستوى النظافة ورفع ‏الإشغالات من الشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.





بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد "نفق عرابي" بمدينة ‏الزقازيق من ناحية شارع فاروق وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة لتحقيق ‏السيولة المرورية المطلوبة والمقام بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه.‏





واطمأن المحافظ من مسئولي الشركة المنفذة عن معدلات الأداء ونسب التنفيذ في ‏المشروع مشددًا على سرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني ودخوله ‏الخدمة في الموعد المحدد ليساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك ‏الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.‏





وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها تبذل قصار جهدها من أجل تحسين ‏الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج اليها المواطن مؤكدًا ‏الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها طبقا للجداول الزمنية المحددة ‏لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.‏





كما قام محافظ الشرقية بتفقد شوارع ( النقراشي – مقابر ‏المبرز- شارع فاروق) لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات منها وفتح الطريق ‏أمام حركة السيارات وعبور المواطنين مشددًا على رئيس حي أول بعدم السماح ‏للباعة الجائلين بافتراش بضاعتهم في عرض الطرقات وإلزام أصحاب المحال ‏التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق لضمان عدم ‏تعطيل الحركة المرورية.‏





كان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد استقبل شكاوى من المواطنين ‏تفيد بافتراش الباعة الجائلين للطرقات والشوارع الجانبية وتحديدا يوم الثلاثاء من ‏كل أسبوع لعرض بضاعتهم مما يُحدث إزعاجًا للمواطنين وارتباك مروريًا يترتب ‏عليه تكدس السيارات بتلك المنطقة، ليقوم المحافظ بنفسه فجر اليوم بجولة تفقدية بشوارع المنطقة ويصدر تعليمات مشددة لرئيس حى ‏أول الزقازيق بعمل حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وإلزام ‏أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف.‏





وقال محافظ الشرقية إن معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال ‏الفترة المقبلة تتوقف على مدى تواجدهم في الشارع ومتابعة أعمال النظافة ورفع ‏الإشغالات وخلق محاور مرورية جديدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعادة ‏الطابع الحضاري والجمال للمدن.