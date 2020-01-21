أستاذ حساسية يكشف سبب نزلات البرد الشديدة فى فصل الشتاء.. فيديو

وأضاف الدكتور مجدى بدران خلال حواره برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن نزلات البرد يتسبب فيها أكثر من 200 فيروس و300 كائن حى يمكن أن تكو ن وراء نزلات البرد فى فصل الشتاء.

وأشار أستاذ الحساسية والمناعة إلى أن الفيروسات متقدمة في العمل أكثر من الإنسان وتعلم جيدًا كيف تخترق جهازه المناعى، لذلك لا بد من اتباع بعض الخطوات المهمة حتى تحمى نفسك من نزلات البرد الشديدة بفضل الشتاء.





وأوضح أستاذ الحساسية والمناعة أنه لا بد من الحرص على أن تكون اليد نظيفة طوال الوقت ومغسولة بمنظف طبي لحمايتها من التلوث والجراثيم، لافتا إلى أنه لا بد ألا تضع يدك على الفم أو العين أو الأنف إطلاقًا.





وأكد أستاذ الحساسية والمناعة أن الجرعة المعدية تكون في المياه التي تتساقط من الأنف والأتربة الموجودة على اليدين، مشيرا إلى أنه لا بد من ارتداء الماسكات حتى لا نتعرض لأى فيروس ضار وخاصة الحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة أو أصحاب الوزن الزائد.



