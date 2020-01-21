صدور رواية مئة عام في السرداب عن دار الزيات

صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، رواية "مئة عام في السرداب"، للكاتب محمد رمضان، وذلك ضمن استعدادات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر انطلاقها غدا الأربعاء، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.





ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض بما يقرب من 1510 عناوين جديدة إلى جانب العديد من العناوين السابقة، وتقدم خصومات تصل إلى 70% على إصداراتها لتشجيع الجمهور على اقتناء الكتب.





ومن المقرر أن يفتتح المعرض غدًا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، وسفير دولة السنغال ضيف شرف المعرض، والعديد من القيادات والمثقفين والسفراء من الدول المختلفة.