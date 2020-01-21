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أخبار البلد

في المحطة الثانية لـ مراكب النجاة.. محافظ البحيرة يستقبل وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:32 ص
مراكب النجاة
مراكب النجاة
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هيثم سعد الدين
استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل زيارتهم  لمحافظة البحيرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ‏‎التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والتي تنفذها وزارة الهجرة.
 
وأعرب الوزراء عن بالغ شكرهم للواء هشام آمنة، لما بذله من جهد كبير من أجل الإعداد والتنظيم لهذه الزيارة التي تشمل عددًا من الفعاليات المهمة، ضمن خطة عمل المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، التي كلف بها الرئيس السيسي، وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال دور مصر المحوري في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وـتأتي مبادرة "مراكب النجاة" فى إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف التنموية، إضافة إلى الارتقاء بالمعرفة.
 
ويتضمن جدول فعاليات الزيارة عقد لقاء جماهيري مع سيدات عدد من القرى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والامومة وعرض لشباب المحافظة بفرص البدء في مشروعات خاصة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، فضلًا عن بعض الأنشطة الطلابية بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات، كما سيتم تفقد مركز التدريب المهني بحوش عيسى والذي يتضمن 6 ورش عمل.
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