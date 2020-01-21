في المحطة الثانية لـ مراكب النجاة.. محافظ البحيرة يستقبل وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل زيارتهم لمحافظة البحيرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ‏‎التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والتي تنفذها وزارة الهجرة.

وأعرب الوزراء عن بالغ شكرهم للواء هشام آمنة، لما بذله من جهد كبير من أجل الإعداد والتنظيم لهذه الزيارة التي تشمل عددًا من الفعاليات المهمة، ضمن خطة عمل المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، التي كلف بها الرئيس السيسي، وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال دور مصر المحوري في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.





وـتأتي مبادرة "مراكب النجاة" فى إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف التنموية، إضافة إلى الارتقاء بالمعرفة.