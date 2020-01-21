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اقتصاد

قبيل انطلاق إكسبو 2020.. القنصلية المصرية بدبي تنظم مؤتمرا لفرص التجارة والاستثمار

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:37 ص
شعار إكسبو 2020
شعار إكسبو 2020
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محمد وديع
تنظم غدا الأربعاء، القنصلية المصرية العامة، مكتب التمثيل التجاري بدبي، مؤتمرا حول فرص التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات.

ويشارك في المؤتمر  نخبة من كبار المسؤولين ورؤساء كبرى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

ويسعى المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين خاصة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الإمارات، والتي تشارك فيه مصر بجناح كبير.

وتسعى المؤسسات الاقتصادية والتجارية بكلا البلدين، في ظل العلاقات الاقتصادية المستمرة، إلى زيادة أنشطة اللقاءات والتشاورات لخلق فرص استثمارية أعلى قيمة واستمرارية في ظل ما يتمتعان به من أوضاع اقتصادية وأمنية مستقرة.
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