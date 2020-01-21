قبيل انطلاق إكسبو 2020.. القنصلية المصرية بدبي تنظم مؤتمرا لفرص التجارة والاستثمار

تنظم غدا الأربعاء، القنصلية المصرية العامة، مكتب التمثيل التجاري بدبي، مؤتمرا حول فرص التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات.





ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين ورؤساء كبرى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.





ويسعى المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين خاصة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الإمارات، والتي تشارك فيه مصر بجناح كبير.



