الدم بقى ماية.. مشادة كلامية بين أبناء العم تتحول لجريمة.. المتهم: طلبت منه ري أرضي فرفض وتعدى عليَّ بالسب.. لم أتحكم في نفسي وضربته بالفأس

المتهم: فوجئت بابن عمي يرفض ري أرضي وتعدى عليَّ بالسب والشتائم

المتهم بالشروع في قتل ابن عمه بقليوب: الدم عمره ما يبقى ميه واتخانقنا بسبب الخلاف على ري الأرض





فى واقعة ليست هى الأغرب، تمكن الشيطان من السيطرة على أبناء عمومة سيطرة كاملة، فبدلا من أن يكونا سندا وعونا لبعضهما البعض كما يقال فى الأمثال "انت وأبن عمك على الغريب"، تركا فراغا للشيطان ليتمكن شاب من الشروع في قتل ابن عمه بسبب رى المحصول.





"مكنش قصدى أضربه ولا أحاول أموته.. ده مهما كان ابن عمى والدم عمره ما يبقى ميه".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بـالشروع فى قتل نجل عمه مستخدما فأسه بسبب مشاجرة بينهما على ري الأراضي الزراعية بقليوب.





وقال المتهم ويدعى "مختار. م"، خلال التحقيقات التى أجريت معه، إنه يوم الواقعة كان متواجدا لرى أرضه الزراعية بمنطقة كوم اشفين بمركز قليوب، مشيرا إلى أنه جهز نفسه للرى حفاظا على المحصول.





وأضاف المتهم: "فوجئت بنجل عمى يرفض رى أرضى الزراعية، وعندما طلبت منه فتح المياه رفض وتعدى عليَّ بالسب والشتائم، فنشبت بيننا مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، ولم أدر بنفسى إلا وأنا أضربه بفأس كانت بيدى، حتى سالت دماؤه".





وتابع: "مكنش قصدى، بس الشيطان سيطر عليَّ ومعرفش ضربته بالفأس إزاى".





من ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة بقليوب بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب التحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب لاستجوابه عن الواقعة وتفاصيلها.





تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب بحدوث مشاجرة ومصاب بقرية كوم أشفين دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص، تبين حدوثها بين كل من طرف أول "إسماعيل. ف"، 35 عاما، مزارع، مصاب بكسر في الجمجمة وجرح قطعي بالرأس، وجرى نقله لمستشفى قليوب العام، وطرف ثان نجل عمه "مختار. م"، 38 عاما، خفير خصوصي، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات على ري أرضهما الزراعية، حيث تطورت المشاجرة وقام على أثرها الثاني بالتعدي على الأول بعصا خشبية خاصة بفأس محدثًا إصابته المشار إليها.





وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وجرى التنسيق مع فرع الأمن العام بالقليوبية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1260 جنح مركز قليوب لسنة 2020م، وجار العرض على النيابة.