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فن

أصالة: كثيرا ما أُخطئ لأن أحكامي عاطفية إنسانية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:22 م
اصالة
اصالة
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شيري نبيل
نشرت النجمة أصالة صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت علي الصورة: "طبعًا أنا أُخطئ، وكثيرًا ما أُخطئ، لأن أحكامي غالبًا هي عاطفية إنسانية، والحياة بالمجمل ليست كذلك".

الجدير بالذكر أن أصالة أحيت حفلا غنائيا بصحبة المطرب السعودى ماجد المهندس ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" بدولة الكويت" يوم الجمعة الموافق 7 من شهر فبراير المقبل، وتقدم أصالة خلال الحفل مجموعة كبير من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى بالإضافة الى كليب أغنيتها الجديدة "شامخ"، التى حققت عددًا كبيرًا من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من تأليف بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.
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