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تعليم

رئيس جامعة القناة تتفقد المستشفى الجامعي وتعلن قرب افتتاح تجديدات قسم الباطنة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه فى إطار الخطة الموضوعة لتطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى يسير العمل على قدم وساق للانتهاء من تطوير قسم الباطنة "نساء" وذلك لرفع كفاءة القسم حتي تستطيع المستشفى الجامعى تقديم خدمة صحية متميزة.

ونوهت ماجدة هجرس إلى أن  التطوير سبق وبدأ بقسم الرمد ويستمر ليشمل جميع أقسام المستشفى.

جاء ذلك أثناء جولتها التفقدية بالمستشفى الجامعى وشملت متابعة عمليه التطوير داخل قسم الباطنه من اعاده تأهيل البنيه التحيه من أعمال صيانة للتكيفات الأرضيات وغرف المعالجة والصيدليات الخاصة بالقسم الذى يضم ٨ غرف للعلاج المجانى سعه كل غرفه ٤ أسره بالاضافة الى ٤ غرف خاصة.

كما تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس الرعاية الوسيطة الباطنة ووحدة السكته الماضية والتى تم افتتاحها يوليو الماضى وانهت رئيس الجامعه جولتها بتفقد وحده التشخيص والعلاج عن بعد وهى الوحده التى تختص بمساعده صغار الأطباء العاملين بالمركز والوحدات الصحية بالمناطق النائية وذلك لزيادة كفاءة التشخيص والعلاج داخل هذه الوحدات عبر video call ،وذلك من أجل طريقه أفضل للتشخيص والعلاج. ورافق رئيس الجامعة فى الجولة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور سيد فياض نائب مدير المستشفى الجامعى والدكتورة مروة عرابى مدير المستشفى الجامعى والدكتور محمود البرنس رئيس أقسام القادمة بالمستشفى.
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