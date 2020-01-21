مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في حادثين ببني سويف

لقى عامل مصرعه، وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادثين متفرقين ببنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.





وفى الحادث الأول أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور في اتجاه المنيا بـ٣ كيلو وتبين أن المصابين وهم: "عظمة.ل.خ" 47 سنة، مصابة بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، "جرجس.ع.ل" 10 سنوات، طالب مصابًا باشتباه كسر بالذراعين، "زكه.ب.ب" 75 سنة، مصابة بكسر بالقدم اليسري، "إبراهيم.ز.ب" 38 سنة، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم.





وفى الحادث الثاني لقى عامل مصرعه وأصيبت سيدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق كورنيش النيل بمدينة بنى سويف مما أسفر عن مصرع " عمر.م.أ" 20 سنة ومقيم بقرية اهوه التابعة لمركز بنى سويف، وإصابة "ناهد.ح.ع" 60 سنة، مدرسة مصابة باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر.



