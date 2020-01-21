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أخبار العالم

العربية المشتركة لا تستبعد التحالف مع جانتس بعد انتخابات إسرائيل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:26 م
العربية المشتركة
العربية المشتركة لا تستبعد التحالف مع جانتس بعد الانتخابات
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سمر صالح

كشفت مصادر قيادية في القائمة العربية المشتركة، أنها لا تستبعد التعاون والتحالف مع حزب "كاحول لافان" في المساعي الهادفة إلى تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة.

 

 وأوضحت قناة "كان" العبرية، التي نقلت الخبر، أن التحالف سيكون بدعم خارجي للنواب العرب، رغم انضمام حزب "كاحوال لافان" إلى طلب الليكود بشطب ترشح النائبة هبة يزبك لهذه الانتخابات.

 

وأشارت القناة العبرية إلى أن القائمة المشتركة، لن تتحاشى عن توصية رئيس الدولة بتكليف رئيس "كاحول لافان" بيني جانتس بتشكيل الحكومة المقبلة.

 

هذا ومن المقرر أن تنظر لجنة الانتخابات المركزية بكامل هيئتها في مختلف طلبات الشطب يوم الاربعاء من الأسبوع القادم.

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