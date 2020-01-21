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رياضة

الولاية الثانية.. ديسابر مديرا فنيا لـ الوداد المغربي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:33 م
ديسابر
ديسابر
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محمد السعيد
أعلن نادي الوداد المغربي، تولي الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، القيادة الفنية للفريق، خلفا، للصربي زوران مانولوفيتش، المقال من منصبه مؤخرا.


وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الوداد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ديسابر عاد لتدريب  الوداد.


وكان نادي بيراميدز أقال ديسابر من تدريب الفريق، الشهر الماضي، وعين الكرواتي أنتي تشاتيتش خلفا له.


يذكر أن ديسابر تولي قيادة الوداد في شهر أكتوبر موسم 2016، ورحل عن النادي بعد ثلاثة أشهر فقط، قاد خلالهم الفريق في 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.
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