الولاية الثانية.. ديسابر مديرا فنيا لـ الوداد المغربي

وكان نادي بيراميدز أقال ديسابر من تدريب الفريق، الشهر الماضي، وعين الكرواتي أنتي تشاتيتش خلفا له.









يذكر أن ديسابر تولي قيادة الوداد في شهر أكتوبر موسم 2016، ورحل عن النادي بعد ثلاثة أشهر فقط، قاد خلالهم الفريق في 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.