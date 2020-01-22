تطوير نادي الهجن في الوادي الجديد بتكلفة 1.2 مليون جنيه

أعلن الكابتن بهاء شوقي، أمس الثلاثاء، عن تطوير نادى الهجن بمركز باريس بتكلفة 1.2 مليون جنيه.





وأكد شوقي أن التطوير يتضمن تطوير مدرجات النادي، وإقامة مبنى إدارى بالتعاون مع مديرية الإسكان، ووصلت نسبة تنفيذ أعمال التطوير إلى 30%، ومن المقرر أن ينتهى مشروع التطوير فى 30 يونيو 2020.





وأضاف، أن النادى مقام على مساحة 220 فدانًا، وجار حاليا إنهاء أعمال تطوير المظلات، واستكمال مبنى القاعة الملحق، وإنشاء مسرح وزراعة وسط المضمار، مع الاحتفاظ بالطراز البيئى وتشجير المنطقة المحيطة بأشجار النخيل.





من ناحية أخري، أعلنت محافظة الوادى الجديد، فوز نادى الهجن بالوادى الجديد بالمركز الأول والثانى والثالث والخامس بالشوط الأول بمهرجان الهجن الدولى يوم 17 يناير الجاري، بشرم الشيخ والمركز الأول والثالث بالشوط الثاني.





من جانب آخر، أكد رئيس مركز باريس، أنه تمت الموافقة على تمهيد الطريق المؤدى لجبانة الموتى بقرية جدة، وإنارته بكشافات الليد الموفرة، وجارى التنسيق مع مديرية الزراعة، لتوفير المبيدات اللازمة لمقاومة حشرة النمل الأبيض، بشكل جماعى للمنازل المصابة بالحشرة بزمام القرية.