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حوادث

ضبط صاحب مكتب استيراد سرق 170 ألف جنيه من إحدى السيارات بالإسماعيلية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:30 م
سرقة سيارة
سرقة سيارة
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ 170 ألف جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين بالإسماعيلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.
 
البداية عندما تبلغ قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من (صاحب مكتب خدمات بحرية ومقاولات عمومية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية) باكتشافه كسر زجاج سيارته الملاكى، وسرقة مبلغ 170 ألف جنيه من داخلها أثناء توقفها داخل جراج إحدى المستشفيات بالإسماعيلية حال قيامه بزيارة أحد أقاربه بالمستشفى.

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تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة (صاحب مكتب استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وله محل إقامة آخر بالتجمع الأول بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم بمحل إقامته بدائرة قسم التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة باستخدام "سيارته الملاكى".

وأوضح أنه قام بتتبع المجنى عليه من أمام فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وحال تركه للسيارة بالجراج قام بكسر زجاجها، والاستيلاء على المبلغ المالى، وأضاف أنه قام بإنفاق المبلغ.
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