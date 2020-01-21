بعد بدء تطبيقه في القاهرة.. تعرف على شروط الالتحاق للعمل سايس

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إطلاق منظومة عمل "السايس" بالتعاون مع ممثلي الإدارة العامة للمرور.

ويدرس مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إصدار قانون لتنظيم عمل السايس، والذي وضع شروطًا وفقًا لها يتم السماح للمتقدم بالدخول في المنظومة.





حيث يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:





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ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.

ـ إجادته للقراءة والكتابة.

ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.

ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.

ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.

ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.